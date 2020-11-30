Жители богатейших регионов УрФО резко обеднели

Регионам УрФО не удалось увеличить среднедушевые номинальные доходы населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В июле—сентябре 2020 года по сравнению со II «карантинным» кварталом доходы россиян выросли в 61 субъекте России. Но у жителей трех регионов УрФО доходы снизились, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Худшая динамика наблюдалась в Ямало-Ненецком автономном округе (там сокращение в III квартале относительно II-го составило 13,9%, до 82,7 тыс. рублей)», — пишут «Известия». На втором месте оказался Ненецкий автономный округ (-11,3%, до 81,1 тыс.), На третьем — Ханты-Мансийский АО (-7,2%, до 51,6 тыс.). Четвертое место по глубине падения заняла Тыва (-6,9%), далее в рейтинге расположились Томская область (-6,2%), Красноярский край (-5,3%), Иркутская и Магаданская области (-5,2% и -3,4%). Замыкают десятку антирейтинга Бурятия (-2,6%) и Тюменская область (-2,5%).

Позитивная динамика наблюдается в Краснодарском крае. Там у горожан доходы выросли сразу на 51,6%, до 42,2 тысяч рублей в месяц. Большой прирост показали доходы жителей Дагестана (они поднялись на 30,6%, до 29,3 тысяч рублей на человека), а на третьем месте по величине прироста оказалась Кабардино-Балкария (на 25,3%, до 22,1 тысяч рублей).

Падение доходов населения по итогам 2020 года при оптимистичном сценарии может составить 13,4%, в случае пессимистического сценария — 25,5%, заявил доктор экономических наук Николай Кузнецов. Также эксперт полагает, что рост безработицы при этом может достичь 6,1% и 11,7% соответственно. Он убежден, что, если срочные меры по восстановлению экономики России не будут приниматься, то страна будет отброшена на 12 лет назад.