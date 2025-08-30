Мощный пожар на 3000 квадратах вспыхнул на рынке в Волгограде: что известно

В Тракторозаводском районе Волгограда произошел крупный пожар на рынке, охвативший около 3000 квадратных метров. В ликвидации огня задействованы 60 специалистов и 27 единиц техники. В настоящий момент пострадавших нет. Причины возникновения пожара выясняются. Прокуратура начала проверку. Что известно о происшествии на данный момент — в материале URA.RU.
С чего начался пожар
Сегодня, 30 августа, на севере Волгограда произошел масштабный пожар на рынке в Тракторозаводском районе. Возгорание началось утром на улице Михайлова, 3, где располагается рынок Нижний Тракторный. Первые сообщения поступили в 9 утра по местному времени. Уже через несколько минут на место прибыли пожарные расчеты.
По словам очевидцев, сначала загорелся магазин «Светофор», расположенный рядом с торговыми рядами, после чего огонь быстро перекинулся на павильоны рынка. Огромные клубы черного дыма были видны практически из всех районов Волгограда, а также из соседнего города Волжский и Среднеахтубинского района.
Местные жители активно делились фото и видео в социальных сетях и telegram-каналах. На кадрах отчетливо видно, как над районом поднимается мощный столб дыма. Арендаторы в панике пытались спасти хотя бы часть товара, завезенного к осеннему сезону. По словам очевидцев, ущерб может исчисляться миллионами рублей.
Рынок на Нижнем Тракторном был перенесен на нынешнее место около двух лет назад и быстро стал одним из самых посещаемых торговых объектов на севере города. Пожар нанес серьезный удар как по предпринимателям, так и по покупателям, многие из которых не успели приобрести необходимые товары к учебному году.
Площадь возгорания увеличилась в 30 раз за несколько часов
Администрация Волгограда сообщила, что изначально площадь пожара составляла 100 квадратных метров, однако впоследствии МЧС России увеличило эту цифру сначала до 300, затем до 1200, а по последним данным — до трех тысяч квадратных метров. В ведомстве отмечают, что тушение осложняется плотной застройкой и высокой пожарной нагрузкой. К ликвидации возгорания привлечены более 100 специалистов и 41 единица техники.
Ситуация осложняется тем, что в это время на рынке было много людей: последние выходные перед 1 сентября, жители города закупались к новому учебному году. Несмотря на это, спасателям удалось быстро организовать эвакуацию посетителей и работников рынка. По официальной информации ГУ МЧС по Волгоградской области, пострадавших нет. Все люди были своевременно выведены из зоны возгорания.
Причина возгорания
Причины возникновения пожара пока официально не названы. По предварительным данным, возгорание могло быть связано с неисправностью электропроводки или нарушением правил пожарной безопасности в торговых помещениях. Причины возникновения пожара выясняются, рассматриваются различные версии, в том числе и человеческий фактор.
Реакция властей и силовых структур
На место происшествия оперативно выехали представители администрации города, а также прокурор Тракторозаводского района Олег Кабаков. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту возгорания. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и установлении причин пожара. Власти города обещают оказать поддержку пострадавшим предпринимателям и принять меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.
