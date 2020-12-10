Директору курганской компании грозит колония за высокие тарифы

Каргапольцы несколько лет платили за работу неисправных очистных сооружений Фото: Анна Майорова © URA.RU

До 10 лет лишения свободы грозит директору ООО «Коммунальные сети», которое завышало тарифы на водоотведение в Каргапольском районе Курганской области. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено прокуратурой региона, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного органа.

«Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя ООО „Коммунальные сети“. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — рассказали в ведомстве.

Следствие считает, что директор коммунальной организации с января 2016 года по август 2019 года предоставлял в департамент госрегулирования цен и тарифов недостоверные сведения о затратах компании. Например, в тарифе на водоотведение учитывались расходы на содержание очистных сооружений, которые на самом деле находились в нерабочем состоянии. В результате население и организации Каргапольского района переплатили коммунальщикам не менее 4,7 млн рублей, подсчитали следственные органы.

Материалы уголовного дела передадут в суд после того, как копию обвинительного заключения вручат обвиняемому. «За злоупотребление полномочиями в коммерческой организации УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — отмечают в прокуратуре.

О том, что тариф на водоотведение в Каргаполье был завышен, областные власти заявили в конце прошлого года. После перерасчета тариф сократился более чем в два раза — со 143,63 до 62,61 рубля за кубометр. Ранее подобное уголовное дело возбуждали в зауральском городе Петухово.