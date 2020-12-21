Мусорному полигону в Кургане разрешили повысить тарифы

Предельные тарифы для Шуховского полигона вырастут с 1 июля 2021 года Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на Шуховском полигоне в пригороде Кургана вырастут с 1 июля 2021 года. В последующие годы ожидается дальнейший рост тарифов. Постановление об этом опубликовано на сайте регионального департамента госрегулирования цен и тарифов.

«Установить тарифы согласно приложению 1», — говорится в документе. В этом приложении отмечается, что с 1 января 2021 года предельные тарифы на захоронение ТКО на Шуховском полигоне останутся на уровне 2020 года — 40,48 рубля за кубометр и 256,19 рубля за тонну. Однако с 1 июля они вырастут до 42,59 рубля за кубометр и 267,26 рубля за тонну. В последующие годы предельные тарифы вырастут еще сильнее.

В Курганской области с января 2021 года начнет действовать новая схема размещения отходов, сообщало ранее URA.RU. Под Курган на Шуховский полигон мусор повезут со всех районов региона, кроме трех (ТКО из Шадринского, Далматовского и Катайского районов должны поступать на сортировку в Шадринск).

Вопрос о повышении тарифов для муниципального Шуховского полигона выносился и на обсуждение депутатов городской думы. В частности, для отходов IV или V класса опасности предполагалось установить экономически обоснованный тариф в размере 411,69 рубля за тонну (без НДС). Отмечалось, что эти изменения не касались вывоза ТКО, который оплачивает население.

В июне Шуховский полигон предпринимал попытки поднять тарифы на утилизацию отходов для своих клиентов. Но региональное УФАС тогда признала это решение незаконным.

Скрин: tarif.kurganobl.ru