В Кургане установят новый тариф на вывоз мусора

В Кургане появится новый тариф на вывоз мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Курганские власти планируют установить новую цену для размещения отходов на МУП «Шуховский полигон» с 1 января 2021 года. Новый тариф не касается вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), который оплачивает население. Проект решения гордумы размещен на сайте мэрии.

«Установить экономически обоснованный тариф на услуги по размещению отходов IV или V класса опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам… …в размере 411,69 рублей за 1 тонну (без НДС)», — говорится в документе.

Речь может идти о размещении промышленных отходов, мусора от уборки придорожных территорий и так далее. Эколог Сергей Заявьялов, комментируя URA.RU проект документа, уточнил, что Шуховский полигон является монополистом. Поэтому установление нового тарифа должно в обязательном порядке согласовываться с областным УФАС.

«Это не может проходить бесконтрольно. Если бы у нас было таких полигонов 50 и все были бы на равноудаленном расстоянии от Кургана, тогда пожалуйста. Полигон бы в этом случае не был доминирующим [хозяйствующим субъектом] и мог устанавливать любые цены. Если дорого, то никто просто не поедет. А тут дешевле не найти. Мусор вывозит город Курган, Кетовский район, поэтому не все просто. Федеральное ФАС строго следит за этим», — рассказал Завьялов.

В пресс-службу администрации Кургана направлен запрос по поводу наличия согласования документа с УФАС. В мэрии пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Ранее агентство писало, что Курганское УФАС признало незаконным решение МУП «Шуховский полигон» о повышении тарифа в 1,5 раза. Изначально согласовали 324,94 рубля за тонну отходов. Но 23 июня руководство полигона предупредило контрагентов, что тариф увеличится до 505,04 рубля за тонну, то есть на 155%.