Мусорному полигону в Кургане запретили повышать тарифы в 1,5 раза

Шуховскому полигону запретили повышать тариф в 1,5 раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала незаконным решение МУП «Шуховский полигон» (крупнейший в регионе объект по захоронению отходов) о повышении тарифа в 1,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Курганским УФАС России выдано предупреждение МУП г. Кургана „Шуховский полигон ТБО“ о необходимости отзыва информационных писем об экономически необоснованном повышении стоимости предоставляемых услуг в срок до 30 октября 2020 года», — заявляют в УФАС. В ведомстве пояснили, что полигон занимает доминирующее положение на рынке, поэтому он не имел права своими действиями «ущемлять интересы других хозяйствующих субъектов» и навязывать контрагентам невыгодные для них условия договора.

С жалобой на действия полигона в региональное УФАС обратилась компания «Новый ресурс». Изначально ей согласовали стоимость размещения отходов в размере 324,94 рубля за тонну отходов. Но 23 июня руководство полигона предупредило контрагентов, что тариф увеличится до 505,04 рубля за тонну, то есть на 155% без экономического и технологического обоснования более высокой стоимости услуг.

О предстоящем повышении тарифа «Шуховским полигоном» URA.RU сообщало в июне. Директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов заявлял агентству, что «это уголовщина в чистом виде»: тариф должен устанавливать департамент регулирования цен и тарифов. В пресс-службе мэрии тогда заявляли, что полигон не должен согласовывать с департаментом тарифы, если они не касаются населения.