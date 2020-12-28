Тюменские власти расширили поддержку больных коронавирусом

Льготные препараты получат и те, кто долечивается дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области расширили список граждан, имеющих право на обеспечение бесплатными лекарствами. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Теперь льготные препараты получат и те, кто переболел коронавирусом и долечивается дома.

«Обеспечение лекарственными препаратами (антибактериальными, антикоагулянтными, в таблетированных формах) пациентов с внебольничной пневмонией, в том числе после перенесенной новой коронавирусной инфекции в возрасте 55 лет, или страдающих отдельными категориями заболеваний», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Кроме того, стоимость лекарств возместят тюменцам, выписанным из стационара на долечивание в амбулаторных условиях, то есть дома. Лекарства они смогут получать в течение месяца после выписки.

Ранее власти уже вводили правило о выдаче бесплатных препаратов. Однако они касались лишь тех, у кого коронавирус протекает в легкой и бессимптомной формах, а также контактных лиц.