В Кургане продается детский сад

В Курганской области на продажу кроме муниципальных детсадов выставляют и частные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Частный детский сад выставлен на продажу в Кургане. Причина в том, что владелец переезжает в другой регион. Объявление опубликовано на сайте Avito.ru

«В 6 микрорайоне продается готовый действующий бизнес (детский сад). Стоимость 500 тысяч рублей», — указано в объявлении. В соцсетях на странице детсада говорится, что для детей организованы группы полного и неполного дня.

В разговоре с URA.RU владелица бизнеса Анастасия пояснила, что детсад работает около 9 лет. Сейчас его посещают 15 детей. «Продаем, потому что переезжаем в другой регион», — уточнила девушка.

Ранее агентство писало, что в селе Жуково Куртамышского района выставили на продажу здание бывшей школы за 536 тысяч рублей, а в поселке Водный Притобольного района за 200 тысяч рублей продают здание детского сада. Позже URA.RU сообщало, что на торги выставлено и здание больницы в селе Крутиха Далматовского района. Власти муниципалитетов планируют продать на аукционе еще более десяти подобных объектов в различных районах области.