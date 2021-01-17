17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

В Кургане продается детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, игрушки, детский сад, игровая комната
В Курганской области на продажу кроме муниципальных детсадов выставляют и частные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Частный детский сад выставлен на продажу в Кургане. Причина в том, что владелец переезжает в другой регион. Объявление опубликовано на сайте Avito.ru

«В 6 микрорайоне продается готовый действующий бизнес (детский сад). Стоимость 500 тысяч рублей», — указано в объявлении. В соцсетях на странице детсада говорится, что для детей организованы группы полного и неполного дня.

В разговоре с URA.RU владелица бизнеса Анастасия пояснила, что детсад работает около 9 лет. Сейчас его посещают 15 детей. «Продаем, потому что переезжаем в другой регион», — уточнила девушка.

Ранее агентство писало, что в селе Жуково Куртамышского района выставили на продажу здание бывшей школы за 536 тысяч рублей, а в поселке Водный Притобольного района за 200 тысяч рублей продают здание детского сада. Позже URA.RU сообщало, что на торги выставлено и здание больницы в селе Крутиха Далматовского района. Власти муниципалитетов планируют продать на аукционе еще более десяти подобных объектов в различных районах области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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