На Тюменскую область надвигаются экстремальные морозы

В Тюменской области ожидается похолодание до -45 градусов. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора». Водителям советуют отказаться от дальних поездок.
«На территории Тюменской области 22—24 января прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 34—минус 39 градусов. Местами до -45. Температура будет ниже климатической нормы на 10 градусов», — сообщает пресс-служба «Уралуправтодор». Данные приводятся со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
В связи с экстремальными холодами водителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Оказавшись в опасной ситуации на трассе, можно обратиться по бесплатному телефону 8-800-200-63-06.
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