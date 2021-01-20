20 января 2021
19 января 2021

На Тюменскую область надвигаются экстремальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области температура воздуха опустится до -45 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области ожидается похолодание до -45 градусов. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора». Водителям советуют отказаться от дальних поездок.

«На территории Тюменской области 22—24 января прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 34—минус 39 градусов. Местами до -45. Температура будет ниже климатической нормы на 10 градусов», — сообщает пресс-служба «Уралуправтодор». Данные приводятся со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

В связи с экстремальными холодами водителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Оказавшись в опасной ситуации на трассе, можно обратиться по бесплатному телефону 8-800-200-63-06.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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