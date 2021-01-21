Тюменцы покупают элитные машины чаще, чем в среднем по России

Спрос на машины премиум-сегмента с пробегом в Тюменской области вырос почти на 43% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюменской области спрос на подержанные авто премиум-сегмента за время пандемии вырос более чем на 40%. Такие данные за прошлый год приводит пресс-служба сервиса «Авито Авто». При этом тюменцы покупали элитные авто в разы чаще, чем в среднем по России.

«По итогам 2020 года в Тюменской области продажи автомобилей премиальных брендов на вторичном авторынке увеличились на 42,9%. В среднем по России рост составил 6,1%», — сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто».

Повышенный интерес к премиум-сегменту на вторичном рынке объясняют тем, что те, кто раньше предпочитал исключительно новые машины, в пандемию стали вкладываться в авто с пробегом. У подобных моделей он, как правило, не велик, зато часто еще актуальна дилерская гарантия.

Что до цен, то в Тюменской области такие автомобили в 2020 году стоили в среднем 2 990 000 рублей — на 6,8% больше, чем годом ранее. Ранее URA.RU сообщало, что в пандемию жители региона вкладывали деньги в загородную недвижимость. Спрос на нее вырос почти на 50%.