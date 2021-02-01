Инициатором проверки называют Игоря Ткачева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратуре Свердловской области предстоит самая масштабная проверка за последние несколько лет. Как стало известно, комиссия начнет работу 3 февраля, а визит 45 ревизоров инициировал заместитель Генпрокурора РФ Игорь Ткачев в конце 2020 года незадолго до своего переезда в Москву. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Проверка — это инициатива Ткачева. Она вызвана тем, что было возбуждено достаточно много коррупционных дел, исчерпывающих доказательств по которым не было найдено. Есть и другие вопросы, связанные с надзором за расследованием преступлений», — рассказал инсайдер. По данным другого собеседника агентства, численность проверяющих будет выше, чем сообщалось ранее: не 20, а 45 высокопоставленных сотрудников.

Также собеседник агентства сообщил, что проверка в дальнейшем может грозить прокуратуре Курганской области. «Там несколько прокуроров поймали на незаконной охоте, такие новости всегда доводят до генпрокурора», — объяснил инсайдер свое предположение.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что не располагают сведениями о проверке. Еще один собеседник в надзорном ведомстве утверждает, что ревизия плановая — она была назначена еще в 2020 году. По данным инсайдера, есть и данные, что аналогичные действия ожидаются в Курганской облпрокуратуре. Там URA.RU сообщили, что не располагают данными о визите ревизоров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурга 29 января прибыл замгенпрокурора Сергей Зайцев, который возглавил управление Генпрокуратуры про Уральскому федеральному округу. Его представил замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев.