В Кремле отреагировали на очереди из автозаков с задержанными

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Москва, автозак, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
В СМИ появилась информация, что в автозаках уже почти двое суток держат задержанных на митингах 31 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сообщения в СМИ о задержанных с несанкционированных митингах 31 января, которые уже больше 40 часов находятся в автозаках, необходимо проверить. С таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве уже двое суток в автозаках находятся задержанные на воскресных акциях. Они не ели и не пили, их не водят в туалет, пишет Vse42.ru. Песков уточнил, что Кремль в курсе ситуации. «Мы видели сообщения СМИ на этот счет. Не сомневаемся, что наши коллеги в МВД видят сообщения. Поэтому нужно проверить конкретные факты, и если они соответствуют действительности, то принять меры. Все видят эти сообщения СМИ, и это повод, чтобы проверить, насколько конкретные факты соответствуют действительности», — сообщил Песков.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального проходили в России 31 января. По данным «ОВД-Инфо», в Москве в митингах приняли участие несколько тысяч человек, пишут «Дни.ру». Многих из них задержали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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