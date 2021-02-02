Из-за «Сибура» в Тюменской области развернутся «песочные войны»

Через несколько лет «Сибур» приступит к реализации нового мега проекта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области начинается битва за будущий контракт «Сибура» по отсыпке песка для строительства завода «Запсибнефтехим — 3». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, из-за этого среди местных компаний — поставщиков развернется война компроматов.

«Размещение такого контракта, во-первых, изменит стоимость песка на тобольских карьерах — она может вырасти даже не в десятки раз. Во-вторых, приведет к войне компроматов среди местных компаний. Та же Лариса Шакурова, экс-сотрудница компании „Промэкскавация“, снова может активизироваться и сделать все для того, чтобы бывший работодатель не получил этот контракт» — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Управляющий АО «Промэкскавация» Сергей Селюк в беседе с URA.RU отметил, что Шакурова уже 13 лет пытается засудить компанию. «В последнее время она активизировалась по пескам. Мы уже грешным делом думаем, что ее финансирует кто-то из конкурентов, потому что целенаправленно идут заявления в прокуратуру и другие инстанции о том, что мы везде нарушили, но ничего не подтвердилось», — заявил Селюк агентству.

Также он пояснил, что ожидать мегатендера на поставку песка от «Сибура» местным компаниям не стоит. По его словам, холдинг размещает контракты на закупку по каждой отдельной позиции: на инженерную подготовку, на обратную засыпку, на благоустройство и т. д. На данный момент, главным возможным конкурентом «Промэкскавации» в борьбе за контракты «Сибура» считается компания «Уваткарьерстрой».

Получить комментарий Ларисы Шакуровой URA.RU не удалось: в открытом доступе ее контакты отсутствуют. В пресс-службе холдинга «Сибур» взяли время на подготовку ответа.