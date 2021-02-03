Урганту предложили стать политвоспитателем в школе

После ироничного комментария в недавнем выпуске шоу «Вечерний Ургант», темой которого стало введение в России конкурса на должность советников директоров школ по воспитанию, ведущему Ивану Урганту предложили попробовать себя в роли политвоспитателя. Пост с таким предложением разместило у себя на странице в соцсети Instagtam Российское движение школьников (РДШ).
«Отвечаем приглашением поучаствовать в нашем проекте. Иван, школьники России вас очень ждут, скучно точно не будет», — обещают представители организации. В РДШ также отметили и таланты Урганта. Его считают умным, внимательным, современным и неравнодушным человеком с большим желанием работать с молодым поколением.
Комментарий самого Урганта получить не удалось. URA.RU не удалось связаться телеведущим по известному редакции номеру телефона.
Новую должность советника директоров школ по воспитанию анонсировали в Министерстве просвещения РФ в начале февраля. В соцсетях инициатива уже получила много негативных отзывов. Часть педагогов тоже высказалась против: по их мнению, идея направлена лишь на снижение возможной протестной активности среди молодежи.
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