Урганту предложили стать политвоспитателем в школе

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Российское движение школьников ждет, когда Иван Ургант уйдет с телевидения в школу Фото: Анна Майорова © URA.RU

После ироничного комментария в недавнем выпуске шоу «Вечерний Ургант», темой которого стало введение в России конкурса на должность советников директоров школ по воспитанию, ведущему Ивану Урганту предложили попробовать себя в роли политвоспитателя. Пост с таким предложением разместило у себя на странице в соцсети Instagtam Российское движение школьников (РДШ).

«Отвечаем приглашением поучаствовать в нашем проекте. Иван, школьники России вас очень ждут, скучно точно не будет», — обещают представители организации. В РДШ также отметили и таланты Урганта. Его считают умным, внимательным, современным и неравнодушным человеком с большим желанием работать с молодым поколением.

Комментарий самого Урганта получить не удалось. URA.RU не удалось связаться телеведущим по известному редакции номеру телефона.

Новую должность советника директоров школ по воспитанию анонсировали в Министерстве просвещения РФ в начале февраля. В соцсетях инициатива уже получила много негативных отзывов. Часть педагогов тоже высказалась против: по их мнению, идея направлена лишь на снижение возможной протестной активности среди молодежи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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