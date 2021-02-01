В соцсетях заявили, что в Минпросвещения решают не те проблемы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инициатива Минпросвещения РФ ввести в российских школах новую должность советников директоров школ по воспитанию вызвала бурную реакцию в соцсетях. Пользователи сошлись во мнении, что ведомство игнорирует реальные проблемы образовательной отрасли.

Ранее в Минпросвещения анонсировали введение новой должности в российских школах. По информации ведомства, во всех регионах в следующем году пройдет конкурс на ставку советников-воспитателей. В их задачи будет входить общение со школьниками на политические темы.

«Из политотдела пришлют. Лучше бы обсуждали с детьми безопасность в социуме», — сетует один из пользователей. Другие с ним солидарны — по мнению подписчиков пабликов, у образовательной отрасли в России хватает проблем кроме политического воспитания.

Некоторые убеждены, что новая должность в школе является рудиментов советской образовательной системы

Пользователи убеждены, что власть решает не те проблемы образования