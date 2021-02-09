Захарова назвала сторонников санкций предателями России

Мария Захарова заявила, что Запад пытается сдерживать Россию с помощью санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Сторонники санкций против России, которые готовят страны Евросоюза и США на фоне дела блогера Алексея Навального, являются предателями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается морально-этической оценки [санкций, вводимых против России], так это и есть предательство», — сказала Захарова в эфире радио «Вести FM». Она подчеркнула, что страны Запада используют санкции на фоне дела Навального для сдерживания Москвы.

Захарова напомнила, что Россия является официальным противником НАТО, и эта позиция зафиксирована в документах. Поэтому страны, входящие в военно-политический блок, пытаются использовать любые средства для давления на РФ. Дипломат назвала поведение Запада банальным и пошлым.

Ранее Захарова обвинила страны Запада в агрессии по отношению к РФ. Она считает, что поддержка сторонников Навального является наступлением на Россию.