Захарова обвинила Запад в агрессии против России

Западные страны продолжают предпринимать агрессивные шаги по вмешательству во внутренние дела России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, постпредство Польши при Евросоюзе провело онлайн-встречу с главой сети штабов Алексея Навального Леонидом Волковым и исполнительным директором ФБК (признан в РФ иноагентом) Владимиром Ашурковым. «Вот, пожалуйста, что наши западные так называемые партнеры вытворяют. Таким образом, продолжают свое незаконное, неправовое, агрессивное наступление на нас», — сказала представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия 1». Она уточнила, что в этой встрече также принимали участие представители Великобритании, США и еще более 20 участников из западных стран.
Ранее телеканал RT показал запись беседы Владимира Ашуркова с британским дипломатом и экс-сотрудником посольства в России Джеймсом Уильямом Томасом Фордом. Спецслужбы РФ считают его агентом британской разведки Mi6.
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