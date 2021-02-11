11 февраля 2021
10 февраля 2021

В Тюмени иномарка влетела в остановку с людьми. Виновника аварии штрафовали уже 4 раза

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали четыре человека — все они ожидали автобус на остановке Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени автомобиль Chevrolet Lacetti въехал в группу людей, стоящих на остановке на улице Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. В результате аварии пострадали четыре человека.

«Автомобиль «Шевроле Лачетти» вчера в десятом часу вечера [11 февраля] въехал в группу людей, стоящих на остановочном комплексе на улице Республики, 291 в Тюмени. В ДТП пострадали четыре человека, — сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Трое участников аварии госпитализированы с переломами и другими травмами — это 47-летний мужчина, 21-летний парень и 44-летняя женщина. Еще одна женщина 46 лет получила ушиб.

Как рассказали в ГАИ, по предварительным данным, 23-летний водитель иномарки ехал слишком быстро и не смог вовремя затормозить перед машинами, которые остановились на светофоре на красный. Уходя от столкновения, авто выехало на встречку, откуда его вынесло на тротуар у остановки.

Водитель был трезв, его стаж — пять лет. В прошлом году он четыре раза привлекался к ответственности за превышение скорости.

«Сотрудниками ГИБДД составлен акт о сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях: не работали два светильника на опорах освещения, в кармане остановочного комплекса был уплотненный снег, на участке проезжей части выявлена колейность глубиной в 2,5 сантиметра», — сообщает пресс-служба ведомства.

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