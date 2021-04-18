Источники: какую продукцию Apple представит на презентации

Ожидается представление обновленного iPad Pro и iPad mini
На первой в этом году презентации новой продукции Apple будут представлены планшеты, умная метка AirTag и наушники AirPods. Об этом сообщают инсайдеры.
- Apple представит обновленный iPad Pro в двух вариантах: с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеем. «Экран Mini-LED будет только у 12,9-дюймовой версии. Правда, есть одно но: производство таких экранов сейчас испытывает сложности, поэтому в продажу старшая версия iPad Pro с Mini-LED-дисплеем может поступить позднее», — пишет телеканал 360;
- С новый iPad Pro, вероятно, представят также новое поколение Apple Pencil. Карандаш будет поддерживать новый экран и уменьшит задержку в работе;
- Возможно, на презентации покажут и новый 8,4-дюймовый iPad mini. У него будут более узкие края;
- Также компания познакомит пользователей с обновленными наушниками AirPods 3. Ожидается, что они получат функцию шумоподавления, а кейс и сами наушники станут уже;
- Новым продуктом, который презентует Apple, будет также метка AirTag. Это устройство поможет легко найти что угодно — от потерянных в квартире ключей до машины на заполненной парковке.
Сама презентация пройдет под слоганом «Полный расцвет». Она состоится 20 апреля в онлайн-формате. Следующая презентация компании пройдет в июне, а новый iPhone 13 будет представлен предположительно в сентябре.
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