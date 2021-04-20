Apple презентовала новый IPhone в необычном цвете. Скрин

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По словам Тима Кука, цвет смартфона подходит для весны Фото:

Компания Apple выпустила новинку — IPhone 13. На презентации смартфон представлен в фиолетовом цвете.

«Фиолетовый. Его можно будет купить с 30 апреля», — написал telegram-канал Live it, ведущий прямую трансляцию события. Сообщается также, что генеральный директор компании AppleТим Кук назвал этот цвет смартфона подходящим для весны.

Ранее сообщалось, что на первой в этом году презентации новой продукции Apple будут представлены планшеты, умная метка AirTag и наушники AirPods. Обновленный iPad Pro будет в двух вариантах: с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеем.

Скриншот с telegram-канала Live IT

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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