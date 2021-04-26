РБК: олигарх из списка Forbes продает свердловские активы

Потенциальная продажа активов проходит на фоне роста цен на стройматериалы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Группа НЛМК (мажоритарный владелец — бизнесмен Владимир Лисин, 3 место в российском рейтинге журнала Forbes) выставила на продажу завод «НЛМК-Урал» по производству арматуры. Оценочная стоимость свердловских активов составляет почти 500 млн долларов.

«Группа НЛМК Владимира Лисина выставила на продажу завод „НЛМК-Урал“ по производству арматуры, а также два смежных с ним предприятия. Эксклюзивным финансовым консультантом группы по продаже уральских активов назначен Альфа-банк», — сообщает РБК со ссылкой на апрельскую презентацию НЛМК для инвесторов. В документе сообщается, что два смежных предприятия — «НЛМК-Метиз» и часть «НЛМК-Вторчермет».

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «НЛМК-Урал» на момент публикации не удалось. В компанию был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Потенциальная продажа активов проходит на фоне роста цен на стройматериалы. По оценке профильного издания «Металл-Эксперт», заводы НЛМК на Урале соответствуют 16—20% на российском рынке. Источник РБК в банковских кругах отметил, что в переговорах с потенциальными покупателями НЛМК оценивал свои предприятия в 400 млн долларов.

НЛМК-Урал — основное предприятие сортового дивизиона группы НЛМК на Урале. Производственные площадки «НЛМК-Урал» расположены в трех городах Свердловской области: Ревде, Березовском и Нижних Сергах.