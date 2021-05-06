В Донбассе раскрыли план действий украинских силовиков

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) считают, что силовики Украины не будут наступать в ближайшее время, потому что основная военная техника находится далеко от линии соприкосновения. Такое мнение высказал глава республики Леонид Пасечник.
«Возможно, эта техника находится на вторых рубежах, где-то туда — больше вглубь Украины», — цитирует РИА «Новости» Пасечника. По его словам, в докладах военных было указано, что на линии боевого соприкосновения не наблюдается особого сосредоточения.
Ранее глава ЛНР заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев ради обострения ситуации в Донбассе. По словам Пасечника, США использует Украину как оружие против РФ.
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