06 мая 2021

В Донбассе раскрыли план действий украинских силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, армия
В ЛНР оценили шанс наступления силовиков Фото:
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Война на Украине

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) считают, что силовики Украины не будут наступать в ближайшее время, потому что основная военная техника находится далеко от линии соприкосновения. Такое мнение высказал глава республики Леонид Пасечник.

«Возможно, эта техника находится на вторых рубежах, где-то туда — больше вглубь Украины», — цитирует РИА «Новости» Пасечника. По его словам, в докладах военных было указано, что на линии боевого соприкосновения не наблюдается особого сосредоточения.

Ранее глава ЛНР заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев ради обострения ситуации в Донбассе. По словам Пасечника, США использует Украину как оружие против РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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