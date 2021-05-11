В школах Тюмени усилят меры безопасности после ЧП в Казани

11 мая бывший учений устроил стрельбу в Казанской школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школах Тюмени усилится система охраны после трагедии в Казани, где выпускник Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Об этом сообщает начальник департамента образования в Тюмени Анатолий Иванов.

«В этом году планируется выполнить мероприятия в образовательных учреждениях по устройству систем оповещения внутри школ в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — прокомментировал Тюменскому образовательному каналу Анатолий Иванов. По его словам, руководителям всех школ города рекомендовано усилить антитеррористические меры и провести инструктаж с сотрудниками. Также в учреждениях усилен контроль за пропускным режимом и проездом транспорта на территорию.

Глава департамента отметил, что в каждой школе организован пост охраны сотрудниками ЧОП, которые проходят специальную подготовку для работы в образовательных учреждениях. На каждом посту охраны и у ответственного лица имеется кнопка экстренного реагирования, сигнал с которой поступает наряду Росгвардии.

«Планируется установка средств контроля управления доступом в тех школах, в которых они не были установлены. Также предусмотрены средства на устройства контрольно-пропускных пунктов. Перед въездом на территорию школ будут установлены противотаранные, противоразгонные устройства», — добавил Анатолий Иванов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Казанской школе бывший ученик Ильназ Галявиев открыл стрельбу. По данным Минздрава РФ, погибли девять человек. Массовое убийство задержанный планировал давно и публиковал посты на эту тему в своих блогах в Instagram и Telegram.