Банк Пумпянского впервые получил прибыль после кризиса

ПАО «СКБ-банк» (Свердловская область) по итогам первого квартала 2021 года получил чистую прибыль впервые с 2020 года. Об этом говорится в бухгалтерском отчете за январь—март текущего года, который есть в распоряжении URA.RU. Основным акционером организации является бизнесмен Дмитрий Пумпянский.
«В первом квартале 2021 года чистая прибыль банка составила 71,89 млн рублей, тогда как в прошлом году за тот же период был зафиксирован убыток в 89,1 млн рублей. Величина собственных средств банка достигла 7 млрд рублей (плюс 42,86 млн рублей по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем). Сумма заемных средств сократилась на 11,81 млрд рублей и составила 70,79 млрд рублей», — говорится в отчете.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе банка не удалось. Туда отправлен запрос. Ответ на момент публикации не получен.
По итогам 2020 года «СКБ-Банк» получил чистый убыток в размере 3,85 млрд рублей (четвертое место в Свердловской области по объему убытка). Среди причин неудачного в финансовом плане года — снижение и высокая волатильность цен на многие биржевые товары, снижение активности и котировок на рынке акций, а также значительное снижение курса рубля по отношению к основным иностранным валютам.
Дмитрий Пумпянский является президентом АО «Группа Синара», председателем совета директоров ТМК (владелец ЧТПЗ), президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и председателем совета директоров футбольного клуба «Урал». Дмитрий Пумпянский также является членом совета директоров ПАО «СКБ-банк», а его сын Александр — председателем совета директоров банка.
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