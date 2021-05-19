Путин поддержал предложение о переносе переписи населения

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Развернутый флаг России в Историческом сквере. Екатеринбург, ребенок, девочка, триколор, флаг россии, россияне, день россии, 12июня
Перепись населения может пройти в октябре 2021 года Фото:

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею партии «Единая Россия» перенести перепись населения на октябрь. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин поддержал предложение единороссов сдвинуть перепись населения на октябрь», — сообщил Песков во время конферец-колла с журналистами. С предложением перенести перепись населения на октябрь 2021 года выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Ранее дату переписи населения уже сдвигали. Перепись должна была пройти в апреле, но из-за коронавируса её перенесли на период с 23 августа по 30 сентября текущего года, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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