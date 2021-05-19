Путин поддержал предложение о переносе переписи населения

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею партии «Единая Россия» перенести перепись населения на октябрь. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин поддержал предложение единороссов сдвинуть перепись населения на октябрь», — сообщил Песков во время конферец-колла с журналистами. С предложением перенести перепись населения на октябрь 2021 года выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Ранее дату переписи населения уже сдвигали. Перепись должна была пройти в апреле, но из-за коронавируса её перенесли на период с 23 августа по 30 сентября текущего года, напоминает «Национальная служба новостей».
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