Рособрнадзор сообщил о правилах допуска в место проведения ЕГЭ

Школьникам перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не нужно проходить предварительное тестирование на коронавирус или делать прививку. Об этом сообщил Рособрнадзор в соцсети «ВКонтакте».
«Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем регионе; проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки», — говорится в сообщении. Решение о допуске школьника будут принимать медицинские работники в пункте сдачи экзамена.
Согласно данным, чтобы попасть в место, где будет проводиться ЕГЭ, выпускник должен быть в списке, иметь при себе паспорт, а также пройти бесконтактную термометрию на входе. Кроме того, необходимо предоставить справку, если у школьника есть хроническое заболевание, вызывающее повышенную температуру и симптомы похожие на ОРВИ.
Ранее в пресс-службе Рособнадзора сообщили, что ЕГЭ в 2021 году пройдет по единому расписанию — с 31 мая по 17 июля. В ведомстве подчеркнули, что во время проведения испытаний будут соблюдены все рекомендации Ропотребнадзора, касающиеся эпидемиологической обстановки в школах. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, экзамены пройдут в очной форме, пишет сайт VSE42.Ru.
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