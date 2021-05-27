27 мая 2021
26 мая 2021

В Салехарде появится детский технопарк за миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Председателя Правления Фонда «Сколково» Игоря Дроздова в Технопарк «Университетский». Екатеринбург, технопарк университетский
Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июня Фото:

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» ищет подрядчика, который построит детский технопарк «Кванториум» в Салехарде. Начальная цена контракта — один миллиард рублей, сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: „Детский технопарк ‚Кванториум‘, город Салехард“», — сказано в наименовании объекта закупки на сайте системы. Проект финансируется окружным бюджетом при поддержке федерального.

По данным документа, на подготовку проектной документации и выполнению инженерных изысканий подрядчику дается 14 месяцев с даты заключения контракта. Сам объект должен быть сдан до 29 февраля 2024 года.

Для обеспечения заявки на конкурс и гарантийных обязательств, участники должны иметь около миллиона рублей. Документы от подрядчиков дирекция принимает до 21 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выделят около трех миллиардов рублей на строительство школы в Надыме. Здание будет рассчитано на 800 мест для учащихся. Проектно-изыскательские работы должны быть завершены к 2023 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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