В Салехарде появится детский технопарк за миллиард рублей

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» ищет подрядчика, который построит детский технопарк «Кванториум» в Салехарде. Начальная цена контракта — один миллиард рублей, сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: „Детский технопарк ‚Кванториум‘, город Салехард“», — сказано в наименовании объекта закупки на сайте системы. Проект финансируется окружным бюджетом при поддержке федерального.

По данным документа, на подготовку проектной документации и выполнению инженерных изысканий подрядчику дается 14 месяцев с даты заключения контракта. Сам объект должен быть сдан до 29 февраля 2024 года.

Для обеспечения заявки на конкурс и гарантийных обязательств, участники должны иметь около миллиона рублей. Документы от подрядчиков дирекция принимает до 21 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выделят около трех миллиардов рублей на строительство школы в Надыме. Здание будет рассчитано на 800 мест для учащихся. Проектно-изыскательские работы должны быть завершены к 2023 году.