01 июня 2021
31 мая 2021

Тюменский вуз открывает онлайн-магистратуру

© Служба новостей «URA.RU»
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ТюмГУ будет обучать студентов дистанционно Фото:

Тюменский государственный университет впервые открывает набор в онлайн-магистратуры по двум новым направлениям — «Цифровая трансформация образования и управление на основе данных» и «Разработка программных систем (Software Engineering for Business)». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Там уточнили, что обучение по новым специальностям длится два года, а по его окончании студенты получат дипломы государственного образца.

«ТюмГУ — это университет с устойчивой репутацией инноватора. Запустив процесс цифровой трансформации университета, мы увидели, каких специалистов не хватает на свободном рынке, и именно поэтому инициировали создание данных магистерских программ совместно со SkillFactory — одним из лидеров в области EdTech, способным дать знания «на кончиках пальцев», — отметила проректор ТюмГУ Таисья Погодаева.

В ТюмГУ добавили, что внедрение онлайн-формата дает возможность окончить университет, не приезжая в Тюмень. При этом, все преимущества очного обучения сохраняются. В том числе, академическая база, общение с преподавателями и одногруппниками, индивидуальные и групповые задания, практика и стажировка.

«Магистратура „Разработка программных систем“ готовит разработчиков программ, веб-приложений и технической спецификации. „Цифровая трансформация образования“ создана для тех, кто хочет разрабатывать качественные и востребованные образовательные продукты — в онлайне, офлайне и в гибридном формате», — отметили в пресс-службе вуза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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