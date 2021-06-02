Фигурант дела о мошенничестве на пермском заводе избежал тюрьмы

Дело в отношении Артура Васильева прекращено судом за истечением срока давности Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший топ-менеджер машзавода имени Дзержинского в Перми (ЗиД) Артур Васильев избежал уголовного наказания. Экс-председатель совета директоров завода проходил обвиняемым по уголовному делу о хищениях на предприятии.

«Производство по делу прекращено», — указано на сайте Дзержинского районного суда Перми, где рассматривалось дело. Подсудимому было предложено прекратить преследование за истечением срока давности, то есть по нереабилитирующим основаниям. Васильев дал на это свое согласие. Ранее было прекращено уголовное преследование в отношении других фигурантов ЗиД — Евгения Лысова, Дениса Бронникова и Владислава Шинкевича.

Все они являлись бывшими руководителями предприятия, и в зависимости от роли каждого, обвинялись в присвоении в особо крупном размере организованной группой; легализации денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере; мошенничестве в особо крупном размере; сокрытии имущества при признаках банкротства. Общая сумма ущерба от действий обвиняемых оценивалась в один миллиард рублей.