Некоторых россиян планируют частично освободить от НДФЛ

Россиян, сдающих металлолом, макулатуру и другое вторсырье, Минпромторг РФ предложил частично освободить от уплаты НДФЛ. Инициативу министерство направило переработчикам вторсырья для обсуждения.
«Согласно проекту, необлагаемую НДФЛ сумму дохода граждан, сдающих вторсырье, предложено установить в размере 4 тыс. рублей за год», — описывают «Известия» поправки в Налоговый кодекс РФ, которые Минпромторг предложил обсудить бизнесу. Переработчики вторсырья обратили внимание чиновников, что для граждан, сдающих металлолом постоянно, эта инициатива невыгодна, ведь сейчас физические лица в России имеют право на ежегодный налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей доходов.
Из-за нововведений переработчикам придется увеличить стоимость лома на 13%, чтобы продавцы не ушли на серый рынок, полагает директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. Это позволит компенсировать гражданам, сдающим вторсырье, налоговые издержки, ведь инициатива Минпромторга уменьшит их налоговый вычет на 98% и с доходов свыше четырех тысяч рублей им придется платить налог в 13%.
Ранее первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов предложил в беседе с URA.RU ввести новый сбор для бизнеса. По мнению экспертов, он сделает экспорт невыгодным. А вице-премьер РФ Юрий Трутнев предложил поднять налоги на дивиденды компаний, в которых не растут зарплаты, сообщают «Народные новости России».
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