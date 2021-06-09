В России создали новую структуру для защиты спортсменов в судах. Видео

Соглашение было подписано 9 июня в Москве Фото: сайт Федерации правовой защиты спорта

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев и юрист, правозащитник Екатерина Гордон создали Федерацию правовой защиты спорта, которая будет заниматься поддержкой российских спортсменов в стране и за рубежом. 9 июня в Москве было подписано соглашение об образовании первой в России организации такого масштаба, сообщили URA.RU в пресс-службе федерации.

Специалисты Федерации правовой защиты спорта будут оказывать квалифицированную помощь в трудовых, гражданско-правовых и имиджевых вопросах. Официальное открытие организации запланировано на 17 июля.

«Сегодня образуется компания, которая будет защищать интересы спортсменов, которые всю свою жизнь отстаивают интересы здорового образа жизни и интересы страны. Мы приложим все усилия для того, чтобы каждый спортсмен знал, что за его спиной есть надежный тыл, который обеспечит необходимую юридическую поддержку и защиту», — сообщил Умар Кремлев во время подписания соглашения.

Екатерина Гордон заметила, что в России до сих пор должным образом не выстроена практика юридической поддержки спортсменов, например, в области арбитража или судейства. Поэтому атлеты часто сталкиваются с «непорядочными» юристами. «К тому же, мы знаем много случаев, когда спортивные федерации не защищали своих спортсменов. Поэтому мы с Умаром Кремлевым решили объединить свои усилия, свой опыт и создать компанию для реальной помощи спортсменам в правовом поле», — сообщила Гордон.