Власти решили судьбу тюменских погорельцев

В 16-квратирном доме полностью выгорел один из подъездов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени жителям сгоревшего дома в течение нескольких месяцев предоставят новые квартиры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«Жителям дома №13 по улице Константина Заслонова, пострадавшего от пожара, предоставят квартиры. Это произойдет ориентировочно осенью этого года. Также гражданам помогут восстановить утраченные документы. Положена им и материальная помощь, с заявлением нужно обратиться в МФЦ», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

По данным властей, здание было признано аварийным в 2014 году. По региональной программе расселить его должны до конца 2022 года. После пожара людям предложили места в гостиницах, там они могут прожить два месяца.

Как сообщили в мэрии, сейчас сгоревший дом и оставшиеся в нем вещи охраняются. Надзорные службы выясняют, почему начался пожар. Одна из версий — неосторожное обращение с огнем.

Днем 7 июня в Тюмени загорелся жилой дом на улице Константина Заслонова. Видео с места пожара попало в социальный сети.