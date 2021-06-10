10 июня 2021

В Тюменской области стало на одного генерала больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, московских владислав
Прокурор Тюменской области Владислав Московских получил звание генерал-майора Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Тюменской области Владислав Московских получил звание генерал-майора. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в силовых структурах.

«Владиславу Московских (прокурор Тюменской области — прим.ред.) дали звание генерал-майора. Другими словами, он стал госсоветником юстиции третьего класса», — рассказал URA.RU собственный источник в силовых структурах.

По словам инсайдера, новое звание порадовало и подчиненных Владислава Московских. Они надеются, что с получением поощрения начальник прекратит массовые ротации внутри ведомства.

Агентство направило запрос в пресс-службу прокуратуры региона. Ранее URA.RU писало, что в ведомстве проходит активная чистка кадров. Ее причиной называют столкновение интересов Владислава Московских и его первого заместителя Руфата Биктимерова.

Обновлено (11.06.2021, 18:35): в пресс-службе прокуратуры Тюменской области URA.RU подтвердили, что Владиславу Московских присвоен классный чин — государственный советник юстиции третьего класса. Указ подписал президент России Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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