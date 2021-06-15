В акции приняли участие президент AIBA Умар Кремлев и основатель «Сима-Ленда» Андрей Симановский (слева) Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Российские боксеры провели в Екатеринбурге рекордный по масштабам флэшмоб в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена (пройдет 16 июня в Женеве). Федерация бокса России и компания «Сима-Ленд» организовали открытую тренировку по боксу, в которой приняли участие более 6500 тысяч человек, чтобы поддержать российского лидера.

«Открытая тренировка в поддержку президента России побила мировой рекорд и стала самой массовой тренировкой по боксу. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году на Красной площади, во время празднования Международного дня бокса, тогда в тренировке приняло участие 3500 боксеров», — сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации бокса России.

Вместе с любителями единоборств в акции приняли участие президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев, основатель «Сима-Ленда» Андрей Симановский, олимпийские чемпионы по боксу Егор Мехонцев, Рахим Чахкиев и Евгений Тищенко, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Дзю, чемпионы мира по боксу Денис Лебедев и Александр Беспутин. «Только в единстве наша сила. А вы сегодня показываете пример того, что надо быть вместе. Мы команда Путина! Россия вперед!» — обратился к участникам Умар Кремлев во время приветственной речи.

Масштабная тренировка была организована в рамках командного Кубка России по боксу, который впервые проходит в Екатеринбурге с 14 по 19 июня. В нем соревнуются сильнейшие спортсмены из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения. В каждой команде заявлено по 20 спортсменов — два человека в каждой из 10 весовых категорий. Призовой фонд турнира составляет 20 млн рублей.

Участники поддержали Владимира Путина перед встречей с Джо Байденом Фото: пресс-служба Федерации бокса России

В акции приняли участие 6500 человек, в том числе Костя Цзю Фото: пресс-служба Федерации бокса России