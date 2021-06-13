Командный Кубок России по боксу стартовал в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал командный Кубок России по боксу среди мужчин. Почетными гостями церемонии открытия в КРК «Уралец» стали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и легендарные боксеры, чемпионы мира Константин Цзю, Денис Лебедев и Евгений Тищенко, передает корреспондент URA.RU.

«Для нас это большая честь принимать такие соревнования, — признался Куйвашев, выступая с приветственным словом. — У нас богатый опыт проведения крупнейших мероприятий: в 2019 году мы принимали Чемпионат мира по боксу. Вот и сейчас мы сделали все, чтобы Кубок России вернулся к нам на Урал». Губернатор выразил надежду, что турнир укрепит интерес свердловчан к боксу.

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, приветствуя зрителей и участников состязания, поблагодарил Свердловскую область за организацию кубка и назвал Екатеринбург «Меккой бокса». А генсек Федерации бокса России Кирилл Щекутьев поднял планку, заявив, что город впору называть «мировой столицей» этого вида спорта.

На ринге Кубка России сразятся сборные федеральных округов страны, а также Москвы и Санкт-Петербурга. В командах будет по 20 спортсменов — два человека в каждой из 10 весовых категорий. Коллективы поборются за трофей, а тройка лучших команд разделит между собой призовой фонд в 20 млн рублей: 10 млн рублей за первое место, 7 млн рублей — за второе, 3 млн рублей — за третье. Поединки пройдут с 14 по 18 июня, а 19 июня зрителей ждет финал.

Одним из главных зрителей открытия Кубка России стал абсолютный чемпион мира среди профессионалов, уроженец Серова Константин Цзю. Публика спорткомлекса «Уралец» встретила земляка овациями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свою порцию внимания получил и боксер-тяжловес Денис Лебедев, удерживавший титул чемпиона мира в течение пяти лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава мирового бокса Умар Кремлев и губернатор Евгений Куйвашев договорились об открытии пяти центров бокса в Свердловской области. Один из них, в Каменске-Уральском, уже начали строить Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чемпион Олимпиады-2012 Егор Мехонцев, родившийся в Асбесте, повысил градус напряжения перед стартом турнира: «Определится, кто же является локомотивом бокса в нашей стране» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стартовал Кубок России с эффектного поединка между представителями команд Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Победу в бое-открытии единогласным решением судей одержал боец из Бурятии Батор Сагалуев (в красном). Его оппонент Умед Бобожонов из Ленинградской области мастерски двигался на ринге, но пропустил несколько точных ударов в корпус и голову Фото: Анна Майорова © URA.RU

Битва за трофей, призовой фонд и титул обладателей Кубка России пройдет 19 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU