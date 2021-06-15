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В Пермском крае после жары резко похолодает

© Служба новостей «URA.RU»
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Смене погоды в Пермском крае будет предшествовать гроза и усиление ветра Фото:

В Пермском крае в ближайшие сутки ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте ГИС-центра Пермского государственного университета (ПГНИУ). Сейчас в регионе установилась жаркая погода — температура воздуха на большей части края превышает 30 градусов. Изменению погоды может способствовать циклон, который надвигается на Прикамье с Баренцева моря.

«Утром 17 июня фронт активизируется и вызовет дожди по юго-востоку территории (местами с грозами). Вслед за фронтом ожидается похолодание днем 17 июня до 20-23 градусов и прекращение осадков. В последующие несколько дней ливневые дожди с грозами вероятны преимущественно по северным районам», — прогнозирует ГИС-центр.

По предварительным прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу в ночные часы температура воздуха может опуститься до 11 градусов. URA.RU писало, что в среду и четверг в регионе прогнозируются шквалистый ветер, грозы и град.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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