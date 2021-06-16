Тюменцам, потерявшим ипотечное жилье, хотят вернуть маткапитал

Детский омбудсмен считает, что деньги детей не должны пропадать из-за того, что родители не могут платить ипотеку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Тюменской области, которые теряют жилье из-за невозможности платить ипотеку, нужно возвращать вложенный в нее материнский капитал. С таким предложением на заседании Тюменской областной думы выступил региональный уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов.

«За прошлый год в структуре обращений возникла особая тема — лишение жилья, в связи с невозможностью выплаты ипотеки. Поэтому мы вносим предложение: установить основания для возврата маткапитала при утрате права на ипотечное жилье. Капитал является целевой субсидией для ребенка, поэтому над этой темой стоит подумать», — заявил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, выступая с докладом на заседании областной думы.

По словам детского омбудсмена, к нему за помощью в 2020 году обратились более 20 человек, попавших в трудную ситуацию с ипотечными кредитами. Одна из историй вышла на федеральный уровень.

Ранее URA.RU писало, что жительницы Тюмени подделали свидетельство о рождении ребенка ради получения пособий и материнского капитала. Обманом она получила более 360 тысяч рублей.