16 июня 2021

Тюменцам, потерявшим ипотечное жилье, хотят вернуть маткапитал

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, мать и дитя, материнство, материнский капитал, мама с коляской, детская коляска
Детский омбудсмен считает, что деньги детей не должны пропадать из-за того, что родители не могут платить ипотеку (архивное фото) Фото:

Жителям Тюменской области, которые теряют жилье из-за невозможности платить ипотеку, нужно возвращать вложенный в нее материнский капитал. С таким предложением на заседании Тюменской областной думы выступил региональный уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов.

«За прошлый год в структуре обращений возникла особая тема — лишение жилья, в связи с невозможностью выплаты ипотеки. Поэтому мы вносим предложение: установить основания для возврата маткапитала при утрате права на ипотечное жилье. Капитал является целевой субсидией для ребенка, поэтому над этой темой стоит подумать», — заявил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, выступая с докладом на заседании областной думы.

По словам детского омбудсмена, к нему за помощью в 2020 году обратились более 20 человек, попавших в трудную ситуацию с ипотечными кредитами. Одна из историй вышла на федеральный уровень.

Ранее URA.RU писало, что жительницы Тюмени подделали свидетельство о рождении ребенка ради получения пособий и материнского капитала. Обманом она получила более 360 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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