В Тюменской области выявили вспышку коронавируса среди мигрантов

Вспышка коронавируса обнаружена в коллективе мигрантов, приехавших в Тобольск на заработки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тобольске (Тюменская область) выявлен очаг заболевания коронавирусом среди вахтовиков из Узбекистана. Об этом URA.RU рассказала глава управления регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо.

«На контроле управления имеется очаг групповой заболеваемости коронавирусом в Тобольске среди рабочих-вахтовиков. Все они граждане Узбекистана. Всего восемь случаев», — рассказала URA.RU Шарухо.

По ее словам, в регионе обстановка с заболеваемостью коронавирусом осложняется. С 7 июня прирост новых случаев вырос с 2% до 8%. Чаще всего заражаются трудоспособные граждане и подростки 15-17 лет.

Ранее URA.RU писало, что депутат Тюменской областной думы призвал объявить в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса. Правило захотели ввести для тех, чья сфера работы связана с постоянным общением с людьми.