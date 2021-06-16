16 июня 2021

В Тюменской области выявили вспышку коронавируса среди мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Вспышка коронавируса обнаружена в коллективе мигрантов, приехавших в Тобольск на заработки Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Тобольске (Тюменская область) выявлен очаг заболевания коронавирусом среди вахтовиков из Узбекистана. Об этом URA.RU рассказала глава управления регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо.

«На контроле управления имеется очаг групповой заболеваемости коронавирусом в Тобольске среди рабочих-вахтовиков. Все они граждане Узбекистана. Всего восемь случаев», — рассказала URA.RU Шарухо.

По ее словам, в регионе обстановка с заболеваемостью коронавирусом осложняется. С 7 июня прирост новых случаев вырос с 2% до 8%. Чаще всего заражаются трудоспособные граждане и подростки 15-17 лет.

Ранее URA.RU писало, что депутат Тюменской областной думы призвал объявить в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса. Правило захотели ввести для тех, чья сфера работы связана с постоянным общением с людьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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