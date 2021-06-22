Жители Тобольска считают, что камеры не должны устанавливаться над раздевалками Фото: Анна Майорова © URA.RU

В магазине одежды JeeJay, который находится в тобольском ТЦ «Жемчужина Сибири» камеры видеонаблюдения установили прямо над раздевалками. Об этом URA.RU рассказал местный житель Виктор Канцлер. По его словам, такой же способ расположения камер он заметил в магазине одежды «MEGA планета», который находится в ТРЦ «Рио» Тобольска.

«Моя девушка пошла в примерочную магазина и заметила сверху камеры. Мы подошли к продавцам и попросили запись с этой видеокамеры. Хотели удостовериться, что объектив не снимает людей, находящихся в примерочной. Видео нам показывать отказались, но заверили, что сами посмотрели запись, и ничего на ней не увидели. После этого та же ситуация повторилась в магазине „MEGA планета“», — пояснил Канцлер.

Получить оперативный комментарий в сети магазинов JeeJay URA.RU агентству не удалось: туда был направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в региональное управление Роспотребнадзора. Единственный номер телефона магазина «MEGA планета», указанный в открытом доступе, оказался недоступен.

Жителей Тобольска возмутили камеры над примерочными в магазинах одежды Виктор Канцлер