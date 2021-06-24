В Пермском крае мужчин решили защищать от домашнего насилия

Мужчины, столкнувшиеся с домашним насилием, могут обратиться в общественную организацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермским крае мужчины-жертвы домашнего насилия получат защиту. Социальная инициатива принадлежит пермской общественной организации «Территория семьи». Об этом на своей странице в Instagram сообщил уполномоченный по правам человека в крае Павел Миков.

«Сегодня увидел новую социальную инициативу — защита мужчин-жертв домашнего насилия. Гендерные стереотипы утвердительно говорят, что исключительно женщины страдают от домашнего насилия. Однако оказывается, [что] не так уж и редко мужчины подпадают под „каблук“ женщин. В Перми помощь пострадавшим от домашнего насилия можно получить в „Территории семьи“», — написал Миков.

Руководитель организации Анна Зуева подтвердила URA.RU информацию о запуске проекта. В то же время она отметила, что пока ни один мужчина не обращался в «Территорию семьи» за помощью. «В этом году обращений нет. Возможно, обращений от [мужчин] нет, потому что нет мест, где им помогают. Есть определенные гендерные стереотипы, поэтому важно создавать услуги и для мужчин, и для женщин. У всех должны быть равные возможности в получении помощи», — пояснила Зуева.

Уточняется, что общественная организация готова оказать жертвам домашнего насилия «все необходимые виды помощи вплоть до предоставления кризисной квартиры». Помощь оказывается в Перми по адресу улица Елькина, 45.