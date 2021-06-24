В Тюменской области в пандемию коронавируса отметят День города

День города в Тобольске состоится, но с соблюдением всех коронавирусных ограничений Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В период пандемии власти Тобольска (Тюменская область) не стали отменять празднование Дня города, как это было в прошлом году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«День города состоится, но не в привычном формате. Такой праздник, каким он был раньше, до пандемии, устроить не получится. Нынешний формат мы опробовали 9 мая. Мероприятия пройдут на улице, будут растянуты по времени. Это позволит не допускать больших скоплений людей. Горожане все равно пойдут гулять в выходной день 26 июня. А мы сделаем так, чтобы эти прогулки стали интереснее», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска. В прошлом году главный городской праздник не состоялся из-за коронавируса и более строгих ограничений.

В мэрии добавили, что в программе предусмотрены выставки, мастер-классы, квесты и прочие активности в разных частях города. Власти будут строго следить за ношением масок, соблюдением социальной дистанции и обработкой рук.

«Что касается салюта, то именно он может собрать в одном месте много людей. Поэтому решение по его проведению пока не принято», — отметили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области до 18 июля продлен режим повышенной готовности. Однако в период его действия проведение массовых мероприятий запрещено лишь в помещениях.