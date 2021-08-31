31 августа 2021
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Подрядчики сорвали открытие в Ноябрьске двух детсадов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, игрушки, детский сад, кровать, постель, дети, дошкольное учреждение, кукла
Дети вынуждены посещать в другие учреждения Фото:

Два детских сада в Ноябрьске (ЯНАО) не открылись 1 сентября — подрядная организация сорвала сроки сдачи объектов. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Это произошло по вине подрядчика», — рассказали представители мэрии. Уточнить, будет ли город требовать с исполнителя работ — компании «Ремстрой» из Нового Уренгоя, оперативно не удалось.

Ранее заместитель начальника департамента образования Ноябрьска Светлана Прокопчук рассказала местными журналистам о том, что воспитанники детских садов «Колокольчик» и «Росинка» 1 сентября продолжат посещать другие дошкольные учреждения.

Директор подрядной организации Фахридин Ниязов в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что внутренняя отделка помещений детсадов уже завершена. «В настоящее время все силы брошены на кровлю. Надеемся, что к 15 числу закончим. Все стройматериалы закуплены», — рассказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое школа №7 также не открылась к 1 сентября по вине подрядчика. Учащиеся до конца сентября будут посещать другие учебные заведения.

При этом СКР начал доследственную проверку по сообщениям жителей Нового Уренгоя. Родители дошкольников там пожаловались, что после ремонта в детских садах якобы недопустимо холодно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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