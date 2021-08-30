На холод в детском саду «Теремок» в Новом Уренгое пожаловались родители Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался сообщением о недопустимо низкой температуре в помещениях детского сада «Теремок» в Новом Уренгое (ЯНАО). Как сообщается на официальном сайте центрального аппарата ведомства, ямальским следователям поручено провести процессуальную проверку.

«Глава ведомства потребовал от руководителя следственного управления по Ямало-Ненецкому автономному округу А.Н. Егорова незамедлительно организовать процессуальную проверку по сообщению СМИ о нарушении температурного режима в одном из детских садов в Новом Уренгое», — говорится в опубликованной информации.

Ямальские следователь в настоящее время уже отреагировали на поручение руководства. «Проводится осмотр помещения детского сада с привлечением сотрудников Роспотребнадзора, опрашивается персонал учреждения и родители. Запрошена нормативная документация в управлении муниципального хозяйства администрации города с целью проверки соблюдения правил и режима подключения к отоплению», — сообщили в окружном управлении СКР.

Ранее сообщалось, что родители дошкольников пожаловались URA.RU на холод в помещениях после ремонта детсада. В пресс-службе мэрии сообщили о готовящемся запуске тепла во все детсады города, закрывать «Теремок» не планируют.