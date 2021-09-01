Детсад, открытый губернатором ЯНАО, частично не работает

В детском саду идет замена систем видеонаблюдения (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Детский сад «Золотой ключик» в Тарко-Сале (ЯНАО), который был открыт губернатором Дмитрием Артюховым в ходе поездки по региону, на 1 сентября частично не работал. Как сообщили URA.RU источники в муниципалитете, причиной якобы стала проблемы с оборудованием.

«Детский сад, который губернатор открыл во время своего визита в Тарко-Сале, до сих пор не работает. Говорят, что там какие-то проблемы не то с электричеством, не то с сигнализацией. Факт в том, что даже к 1 сентября детей не принимают», — рассказал собеседник агентства.

В администрации Пуровского района данную информацию подтвердили, но подчеркнули: на момент открытия момент открытия новых корпусов детсада в наличии имелись все необходимые документы для начала эксплуатации, а оборудование находилось в исправном состоянии. «В соответствии с графиком приемки межведомственной комиссией была выявлена нестабильность в работе оборудования. В настоящее время образовательная деятельность на объекте не осуществляется», — пояснили представители мэрии.

В пресс-службе правительства ЯНАО уточнили, что не работает только второй корпус детского сада. «Первый корпус детского сада открыт и принимает детей. Во втором несколько дней назад были выявлены сбои в работе системы видеонаблюдения, подрядчик оперативно заменяет оборудование по гарантии. Так как детей пока немного, все они посещают другой корпус детсада», — пояснили в правительстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что по вине подрядчика в Ноябрьске два детсада не открылись к 1 сентября. В Новом Уренгое учащиеся одной из школ по этой же причине до конца сентября будут посещать другие учебные заведения.