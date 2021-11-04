Названа вероятная причина крушения самолета Ан-12 под Иркутском

Источник заявил, что вероятно самолет стал неуправляем из-за обледенения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Иркутской области разбился Ан-12

Причиной авиакатастрофы под Иркутском стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла Ан-12. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Первичные данные — в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца — говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг», — рассказал собеседник агентства. По его словам, помимо руля могли обледенеть элементы механизации крыла.

Также допускается, что перегруз и неверная центровка груза самолета могли поспособствовать авиакатастрофе. «Самолет, по сути, стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг», — заключил источник.

В МЧС заявили, что на борту Ан-12 находилось девять человек, но найдены тела только шестерых, сообщает РЕН-ТВ. По данным представителя авиаузла, вместе с членами экипажа вылетели двое сопровождающих — гендиректор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье».

Ранее URA.RU сообщало о крушении самолета Ан-12 под Иркутском. Пользователи соцсетей возмутились, что в стране до сих пор летает самолет, которому более 50 лет. Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил о необходимость смены глав российской авиации.