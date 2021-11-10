Тюменские власти не стали реагировать на жалобу антипрививочников

Чтобы получить реакцию от губернатора Александра Моора, активистам нужно подать официальное обращение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти региона не стали рассматривать обращение тюменцев, в котором они попросили президента России Владимира Путина поспособствовать отмене QR-кодов и обязательной вакцинации. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

«Рассмотрение обращений граждан регулируется законом. Публикации в социальных сетях не являются способом обращения, предусмотренным им. Официального обращения в адрес губернатора Тюменской области от граждан, опубликовавших сообщение в адрес президента России, не поступало», — рассказали в оперативном штабе в ответ на запрос URA.RU.

Как сообщало агентство, активисты движения «Родители Тюменской области» выложили в Instagram обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они попросили разобраться в том, на каком основании в регионе введены QR-коды и обязательная вакцинация. По мнению общественников, эти ограничения нарушают конституционные права граждан.

Ранее URA.RU писало, что с 8 ноября в Тюменской области для посещения ряда общественных пространств необходимо предъявлять QR-коды, либо медицинские справки о перенесенном коронавирусе или медотводе от прививки. А до этого по постановлению Роспотребнадзора в регионе ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда предприятий.