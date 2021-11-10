Тюменские власти: бюджет области недосчитается денег от бизнеса

Бюджет Тюменской области на 2022 год запланирован с дефицитом свыше 37 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Правительство Тюменской области прогнозирует снижение поступлений в бюджет от налога на прибыль предприятий в течение трех лет. Об этом 11 ноября сообщил директор регионального департамента Михаил Таранов, представляя на заседании бюджетного комитета областной думы основные параметры финансового документа на 2022—2024 годы.

На показатель обратил внимание депутат Владимир Ульянов. «Мы видим, что у нас с 2022 по 2024 годы падает налог на прибыль с почти 130 млрд рублей до 118 млрд рублей. В чем причина? Мы что, прогнозируем спад экономики?» — уточнил парламентарий.

Таранов ответил, что причиной является консервативный подход при планировании бюджета на три года. «Планируя налог на прибыль, мы ориентируемся не только динамику поступлений, но и на планы крупных налогоплательщиков. А бизнес-планирование использует консервативный подход. 2022 год ближе и здесь мы можем дать более оптимистичный прогноз, к последующим же годам подходим более консервативно», — объяснил глава департамента, не исключив, что через год планы на 2023 и 2024 годы будут скорректированы в положительную сторону.

Ранее агентство писало, что объем расходов бюджета Тюменской области на 2022 год прогнозируется в размере более 232 миллиардов рублей, доходы запланированы в размере 194,6 миллиардов рублей. Дефицит превысит 37 млрд рублей.