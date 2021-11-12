Крупный российский туроператор объявил о закрытии

Туроператор Mouzenidis Travel объявил о неспособности выполнить свои обязательства перед клиентами. В связи с этим Ростуризм исключит все юридические лица туроператора из единого реестра, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
«Закрытие компании стало следствием экономических проблем „материнской“ компании Mouzenidis Travel в Греции. Ростуризм сегодня исключит из единого реестра туроператоров все юридические лица российского туроператора „Музенидис Трэвел“. Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и Ассоциацию „Турпомощь“ для получения выплат», — пишет Ассоциация туроператоров на своем сайте.
Ростуризм держит под особым контролем ситуацию с российскими туристами, которые совершили покупку тура у Mouzenidis Travel. Долг Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет около 2 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Информационно-туристический центр Свердловской области открыл горячую линию для тех, кто покупал туры в екатеринбургском отделении Mouzenidis Travel. Обратиться можно по телефонам 268-46-86, 298-03-29. Код Екатеринбурга (343). «Следует подготовить пакет необходимых документов, включая доказательства оплаты тура. Это необходимо, чтобы обратиться в страховую компанию и получить выплаты. Размер фингарантии Mouzenidis Travel в Екатеринбурге составляет 10 млн рублей», — сообщили URA.RU в Информационно-туристическом центре Свердловской области.
Компания стала испытывать трудности после смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте этого года, передает РИА « Новости». С компанией работали многие российские туроператоры.
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