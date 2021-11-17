В Тюмени осудили убийцу собственной матери

Девять лет и два месяца проведет в колонии строгого режима тюменец, осужденный за убийство своей матери. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Приговор мужчине вынес Сорокинский районный суд.
«Как следует из материалов уголовного дела, 20 октября 2019 года, мужчина распивал спиртные напитки вместе с матерью. Между ними произошла ссора, в ходе которой он взял кухонный нож и нанес матери удар в живот. Женщина скончалась», — рассказали в пресс-службе.
В суде отметили, что мужчина вину не признал и заявил, что на него якобы оказывалось давление сотрудниками полиции. «Но показания свидетелей подтверждают обратное. Суд критически относится к показаниям Пятилетова, считая их способом защиты. Кроме того, ранее мужчина уже был осужден, на момент совершения данного преступления имеет непогашенную судимость. Учитывая показания свидетелей, доводы экспертов, по совокупности наказаний суд лишил Сергея Пятилетова свободы на девять лет два месяца, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — добавили в пресс-службе.
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