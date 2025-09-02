02 сентября 2025

Свердловская область стала лидером по строительству в УрФО — на него потратили миллиарды

На строительство в Свердловской области в начале 2025 года потратили 277,3 млрд
В целом по УрФО на строительство потрачено 996,9 млрд рублей
В Свердловской области на строительные работы в первом полугодии 2025-го потратили 277,3 миллиарда рублей. Таким образом регион стал лидером среди всех остальных субъектов УрФО. Об этом сообщается в аналитике Свердловскстата.

«Наиболее интенсивно строительство велось в Свердловской области, где объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности „Строительство“, составил 277,3 млрд рублей», — говорится в материале. На территории региона в течение вышеуказанного периода было введено 1643,5 тысяч квадратных метров жилья.

В целом по УрФО объем работ по строительству составил 996,9 миллиарда рублей. В общероссийском объеме стройки доля округа составила 13,6%. Кроме того, в УрФО ведется строительство социальных объектов. Сначала 2025 года введены общеобразовательные организации на 2483 учебных места, детских садов — на 470 мест.

